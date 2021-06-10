“Türkiye son yıllarda çok güçlendi”
İspanya’nın efsane futbolcusu Gaizka Mendieta, EURO 2020’de mücadele edecek Türkiye Milli Takımı’nı turnuvanın ‘gizli favorisi’ olarak gösterdi.
İspanya’nın eski milli takım oyuncusu Gaizka Mendieta, EURO 2020 için UEFA’ya yaptığı tahminlerde Türk Milli Takımı’nın ve Burak Yılmaz’ın başarısından övgü dolu sözlerle bahsetti.
Efsane futbolcu Gaizka Mendieta Türkiye’nin turnuvanın gizli favorisi olduğunun altını çizerek, “Türk ligi çok gelişti. Türklerin çoğu Avrupa’da oynuyor ve Türk Milli Takımı son yıllarda çok güçlendi. Avrupa Şampiyonası’nda gizli favori takımın Türkiye’dir.”dedi.
Burak Yılmaz’ın harika bir golcü olduğunu vurgulayan Gaizka Mendieta, “35 yaşındaki Türkiye’nin forvet oyuncusu tam olarak genç değil ama turnuvanın sürpriz ismi olabilir. Harika bir golcü, turnuvanın gizli favorisi olabileceğini düşündüğüm bir takım için oynuyor.” ifadelerini kullandı.
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