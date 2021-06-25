Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a Emre göndermesi

Ali Koç ve Emre Belözoğlu eleştirileri ile Sarı-Lacivertli camianın tepkisine neden olan Ümit Özat, sosyal medyadan bu kez Aziz Yıldırım'ı hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 18:44
Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a Emre göndermesi
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Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, şimdi de eski Başkan Aziz Yıldırım'ı eleştirdi.

Geçen süre içinde Ali Koç ve Emre Belözoğlu eleştirileri ile Sarı-Lacivertli camiadaki bir grubun tepkisine neden olan Özat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına çekince getirdi.

Özat " Aziz Yıldırım diyor ki bu kulübe fetocuları sokturmam diyor ben de olsam Emre’yle devam ederdim diyor bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" ifadesini kullandı.

Özat'ın bu Twiti etkileşim alırken, çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, eski kaptanını eleştirdi.


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