Yalova'da 25 kulüp saha için valiliğe direniyor!

01 Eylül 2021 Çarşamba, 08:49

Yalova'da yaklaşık 25 amatör kulübün kullandığı tesislere valilik binası yapılması isteniyor. Konu bugün Yalova Belediye Meclisi'nde gündeme alınarak komisyona havale edilecek. Spor kulüpleriyse Amatör Saha 2 isimli tesisin valiliğe verilmemesini istiyor. Kulüpler, şehirde valilik binası için bir çok uygun yer varken, futbol sahasının bunun için tahsis edilmek istenmesine tepki gösteriyor.

25 KULÜP ORTAKLAŞA KULLANIYOR

Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı Özgür Bayram, "Yalova'da 25'e yakın amatör kulüp ikisi suni biri normal çim olmak üzere aynı tesisi kullanıyoruz. Bir sahayı dört takım kullanıyor. Hatta amatöre düşen Yalovaspor da bu sahaları kullanacak. Şimdi valilik suni sahalardan birini alıp binasını taşımak istiyor. Ancak bugün bir saha verilirse, kısa vadede diğer saha da güvenlik veya başka gerekçelerle alınacaktır" diyor.

Kendilerine şehir dışında saha yapılacağının söylendiğini belirten Bayram, "Şehir dışındaki sahaya küçük yaş grubundan çocukların gitmesi çok zor. Aileler bunu göze alamaz. Hem ulaşım hem maliyet açısından da sıkıntılı" diye konuşuyor.

Özgür Bayram, futbol sahalarının deprem açısından da kritik olduğuna işaret ediyor: "Şehrin merkezinde bu futbol tesisinden başka deprem toplanma alanı olarak kullanılabilecek pek uygun yer yok. Zaten 1999'daki büyük depremde bu alanın çok faydası da görülmüştü."

BELEDİYE MECLİSİNE GİDECEKLER

Futbol sahasının valiliğe devri konusu belediye meclisinde gündeme gelecek. Belediye yönetimi AK Parti'de. Mecliste de çoğunluk iktidarda. Ancak Özgür Bayram, iktidar içinde de sahanın valiliğe verilmesine karşı olanlar bulunduğunu söylüyor.

Bayram, karara karşı ne yapacaklarını da anlattıyor: "Belediye meclisi yarın toplanacak. Biz de oraya gidip, karşı olduğumuzu bir kez daha ortaya koyacağız. Biz daha önce imza kampanyası düzenlemek istedik ama valilik buna izin vermedi."

Yalova İdman Yurdu Kulübü Başkanı Sedat Kaplan da konuya ilişkin şunları söylüyor:

Valilik binası için şehirde başka yer varken, gelip sahaların yerine yeni bina yapılmak isteniyor. Her yer beton yığını olacak. Arazinin şehrin tam ortasında olmasından ötürü değeri yüksek elbet. Ama valilik bir sahaya taşınırsa yarın öbür sahayı da güvenlik veya gürültü patırtı nedeniyle almak isteyecektir. Ayrıca bu saha bizden alınırsa kimse çocuğunu tek başına şehir dışındaki yere göndermez."

Kaynak: Ajansspor