Zlatan Ibrahimovic'ten "film" paylaşımı
Dünyaca ünlü İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, hayatını konu alan "Ben Zlatan" isimli yeni filmin fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.
Milan'ın 39 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, kendisini konu alan yeni filmin fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ibrahimovic'in çocukluğundan başlayarak hayatını konu alan ve "Ben Zlatan" ismini taşıyan filmin, Eylül ayında Ibrahimovic'in ülkesi İsveç'te vizyona gireceği açıklandı. Ibrahimovic'in paylaştığı fragman, sosyal medyada 15 binin üzerinde kullanıcı tarafından beğenildi.
39 yaşındaki Bosna-Hersek asıllı futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 788 maçta 484 gol ve 187 asistlik performans gösterdi.
Fragman şu şekilde:
I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA— Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) June 28, 2021
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Sosyal medyanın gündemindeki yurttaş konuştu
- SETA’nın çocukları birbirini yedi