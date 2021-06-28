Zlatan Ibrahimovic'ten "film" paylaşımı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:44

Milan'ın 39 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, kendisini konu alan yeni filmin fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ibrahimovic'in çocukluğundan başlayarak hayatını konu alan ve "Ben Zlatan" ismini taşıyan filmin, Eylül ayında Ibrahimovic'in ülkesi İsveç'te vizyona gireceği açıklandı. Ibrahimovic'in paylaştığı fragman, sosyal medyada 15 binin üzerinde kullanıcı tarafından beğenildi.

39 yaşındaki Bosna-Hersek asıllı futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 788 maçta 484 gol ve 187 asistlik performans gösterdi.

Fragman şu şekilde:



