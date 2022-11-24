2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Kasım 2022 Perşembe, 09:14

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Brezilya, sahaya iniyor. G Grubu'nda yer alan Güney Amerika temsilcisi, ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

BREZİLYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

24 Kasım Perşembe günü Lusail Stadı'nda oynanacak Brezilya- Sırbistan maçı saat 22.00'de başlayacak.

BREZİLYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı İranlı hakem Alireza Faghani'nin yönetecek.

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", yıldız futbolcusu Neymar'ın liderliğinde 20 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçını Brezilya 2-0 kazanmıştı.