39 yaşındaki Atiba Hutchinson koşu mesafesinde zirvede
Sivasspor - Beşiktaş maçının en fazla koşu mesafesi kaydeden ismi Atiba Hutchinson, takım olarak iyi gittiklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş zorlu Sivas deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekibin deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson karşılaşmanın ardından, "Bugün zor bir maçtı, böyle olacağını biliyorduk. Bu deplasman her zaman zordur. Biz de buna hazırlandık. Oyuna iyi başladık. Maçın başında birbirimiz için mücadele ettik golü de bulduk. Çalışmaya devam ettik ve galibiyeti aldık. Benim elimden geleni yapıyorum, bugün tüm arkadaşlarım bunu yaptı. İkide iki yaptık, şu an iyi gidiyoruz. Böyle seriler yakalayıp devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Daha ofansif oynamak istediklerini belirten Atiba, "Tabii ki daha ofansif oynamayı istiyoruz. Oyunun hakimi olmak isteriz. Bazen böyle şeyler futbolda oluyor. Ligde iyi futbol oynayan birçok takım var. O takımlara karşı gol yemediğiniz sürece iyi sonuç alıyorsunuz." diye konuştu.
MAÇIN EN ÇOK KOŞAN FUTBOLCUSU ATIBA
Yayıncı kuruluş verilerine göre Atiba Hutchinson, Sivasspor - Beşiktaş maçında en fazla koşu mesafesine sahip futbolcu oldu.
Maç boyunca 11.75 km koşu mesafesi kaydeden Atiba'yı 11.58 km ile Kenan Karaman takip etti.
İlgili Haberler
- Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın! Demir Grup Sivasspor 2-3 Beşiktaş
- Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
- Urla Belediyespor’da Koç Hakan Yiğit ile oyuncu Caitlin Jenkins arasında arbede yaşandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Adana Demirspor, Malatyaspor'a hazırlanıyor
- Netflix Türkiye'nin Mart 2022 programı belli oldu
- 75 yaş üstünde görülüyor: Görme kaybına sebep olabilir
- Uzmanından uyarı: Her yüz için burun estetiği farklıdır
- 'Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabilir'
- 'Erken yaşta hayvan beslemek alerji riskini azaltıyor'
- Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçenekleri açıkladı
- Savaş arifesinde bir polisiye
- Cephedeki kadınlar...
- Devrimin yürekli düşünürü