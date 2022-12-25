Abdullah Avcı: Üst üste maçlar kazanmamız lazım

25 Aralık 2022 Pazar, 09:09

Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında bordo mavili ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı

Müsabakayı ve galibiyeti değerlendiren Abdullah Avcı, "Ligimizin lideri ve kadro derinliği çok fazla olan oyun olarak planları olan ama güçlü ve güçsüz tarafını net bildiğimiz bir takım üzerine çalıştık. Fenerbahçe’nin güçlü tarafı ligin en fazla fiziksel temas yapan Avrupa’da en fazla faul sayısı yüksek takımı. Rakip arkası koşuları fazla deneyen bir takım. Zayıf tarafları da bu tür büyük maçları genelde 3’lü oynuyorlar, 3’lü oynarken de 4’lü oyun kurmaya çalışıyorlar. Bence bir tık daha fazla olabilirdik. Erken final pasları yaptık. Oyun elimizdeydi, rakibin 10 kişi kalmasıyla oyunu domine ettik. Kulübenin enerjisi çok iyiydi. 22 maçlık bir swot analizi yaparak güçlü güçsüz yanlarımızı gördük. 'Kasım ayı itibarıyla bekleyin' diye mesajını vermiştim. Oyunu, oyuncuyu ve performansı artırmak istediğimin mesajını vermiştim. Oyunu değiştirdik, değiştirirken oyuna uygun oyuncularla oynamaya başladık ve performansları biraz daha yuları çekmeye başladık. Oyuncu grubu buna doğru cevaplar verdi. Oyunu geliştirip üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bugün nasıl birbirlerine yardım ediyorlarsa, bu oyunu daha erken koparmamız gerekiyordu. Büyük takımın oyunu erkenden çözmesi lazımdı kasım ayındaki işaret doğru bir işaretti" diye konuştu.

"ÜST ÜSTE MAÇLAR KAZANMAMIZ LAZIM"

Avcı, takımın üst üste kazanma alışkanlığı kazanması gerektiğini belirterek, "Buraya geleli 25 ay oldu. Son tescilli şampiyon Trabzonspor’dur. Geçen sene uzak ara ligi domine etmiş, yanına kimseyi yaklaştıramamıştır. Yazdan beri takımın üzerinde dolanan kara bulutlar var. Bizim transfere ihtiyacımız yok, taraftara ihtiyacımız var. Sevgi, saygı, desteklerini esirgemesinler. Önümüzde başarabileceğimiz 3 tane daha kupa var. Bunları sonuna kadar kovalayacağız. Sadece 1 maç kazandık. Kazanma alışkanlığına devam etmemiz lazım. Üst üste maçlar kazanmamız lazım" şeklinde konuştu.

"YARIŞIN İÇİNDE DİĞER TAKIMLAR DA VAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un maç sonrasındaki açıklamalarını değerlendirmesi istenen Avcı, "Oyunu bir daha seyretmemiz lazım hocanın görüşlerine saygım var. Çok emin değilim ama oyun benim adıma doğru gitti. Bence ilk yarıda bir tane vuruş var. Direkten dönen bir şut var onun dışında oyunu baskıladığımızı, planlarımızı iyi uyguladığımızı düşünüyorum. Yarışın içinde diğer takımlar da var. Daha çok maç var. Herkes devam edecek" ifadelerini kullandı.