Aboubakar'dan Şenol Güneş'e veda!
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden istifa eden Şenol Güneş'e veda etti.
Beşiktaş'ta ikinci döneminde istediği başarılara ulaşamayan ve son zamanlarda iyi sonuç almayan Şenol Güneş takımdan ayrılmıştı.
Beşiktaş'ın, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımda bulundu.
Şenol Güneş'le beraber bir fotoğrafını paylaşan Vincent Aboubakar, "Her şey için teşekkürler" paylaşımında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye kötü haber...
- Filistin'den ilk açıklama: 'Savunma hakkı'
- Şeker hastalığına karşı etkili silah
- 'AKP'yi tasfiye etmenin ilk adımı'
- Yaşar Okuyan, Adnan Oktar'dan ne istedi?
- İktidara çok sert 'SİHA' tepkisi
- Haziran ayında yaşanan skandal taciz!
- Pollyanna değil, Erdoğan söylüyor
- Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması
- Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları