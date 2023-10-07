Aboubakar'dan Şenol Güneş'e veda!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 13:39

Güncelleme: 07.10.2023 - 13:41

Beşiktaş'ta ikinci döneminde istediği başarılara ulaşamayan ve son zamanlarda iyi sonuç almayan Şenol Güneş takımdan ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımda bulundu.

Şenol Güneş'le beraber bir fotoğrafını paylaşan Vincent Aboubakar, "Her şey için teşekkürler" paylaşımında bulundu.