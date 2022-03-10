Adil Gevrek: 28 haftada geriye dönüp bakmak lazım
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Başkanı Adil Gevrek, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemi listeden çıkarması hakkında konuştu. Gevrek, “28 haftada geriye dönüp bakmak lazım. Hakem hatalarından dolayı çok puanlar kaybettik. Görevlerine son verilen hakemlerin kendi adımıza çok maçı var” dedi.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Hakemlerle alakalı yapılan operasyon mu diyelim, devrim mi diyelim bilmiyorum. Malatyaspor olarak düşüncelerimizi söylemek istiyoruz. Ligin 28 haftasını bu hakemlerle oynadık. Merkez Hakem Kurulu’nun yapacağı bir değişiklik olmalı mıydı? Hepimiz şikayetçiydik. Bizim çok canımız yandı. Zaman zaman sesimizi çıkartmaya çalıştık. Görünen o ki şu an hakemlerle oynanan 28 haftada geriye dönüp bakmak lazım. Hakem hatalarından dolayı çok puanlar kaybettik. Görevlerine son verilen hakemlerin kendi adımıza çok maçı var” ifadelerini kullandı.
“SORU İŞARETİYLE BAKILIYOR”
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemlerin neden görevden alındığı ile ilgili bir açıklamanın yapılmadığını kaydeden Adil Gevrek, “Çoğu hakemlerden şikayetçi olmamıza rağmen hakemler de yönettiği maçlar da zan altında kaldı. Onlarla alakalı bir değişiklik yapılmasını desteklerdik ama zaman olarak bugün işin çeyreğine gelmiş dönemde böyle bir şey yapıldığı zaman, bu yönetilen maçlarla alakalı sıkıntı mı var deyip açıklama yapılması gerekir. Biz Malatyaspor olarak çok ciddi puanlar kaybettik hakem hatalarından dolayı. TFF ve MHK de kabul etti. Ne olacak şimdi bizim puanlar verilecek mi? Ligin zirvesinden olan takımından, Bu hakemlerin yönettiği maçlara soru işaretiyle bakılıyor. Bu kararın alınmasını bir değişimin yapılması doğru olabilir ama zaman olarak yapılması yanlış. Bu alınan karara kısmen katılsak da,zaman olarak da katılmadığımız söylüyorum. Türk futbolunda ilk defa böyle bir şey yapılıyor” diye konuştu.
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