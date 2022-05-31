Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür itirafı: 'Manchester City'yi reddettiğime pişmanım'
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür için Manchester City itirafında bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür için İngiliz kulüp Manchester City'den gelen teklif hakkında ilk kez detaylı bir açıklama yaptı.
Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olduğu dönemde, Abdülkadir Ömür için Manchester City'den teklif geldiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, bu teklifi kabul etmediği için pişman olduğunu söyledi.
Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Lille, Yusuf Yazıcı için 8 milyon euro ile gelmişti, pazarlıkla 18'le gitti. Yusuf'u verdikten sonra Manchester City'den Abdülkadir Ömür için teklif geldi. Yusuf'tan 18 milyon gelince, Abdülkadir Ömür için de 23 milyon Euro teklif geldi. İkisini aynı anda göndermenin doğru olmadığını düşündüm. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı. Ardından sakatlık yaşadı, yaşı hala genç. Hem performansının hem de değerinin artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Trabzonspor'da 38 maça çıkan 22 yaşındaki bordo-mavili futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Video Haberler
- Görenler şaştı kaldı
- Önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
- Kamu görevlileri rüşvetten tutuklandı
- Tarlasını sulayan çiftçilere 'suyu boşa akıttın' cezası
- 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza
- 11 çocuk öldü: Aladağ yurt yangını davasında karar günü
- 4 araç kazaya karıştı, yaralılar var
- 'Uludağ'ın zirvesi bilinen zirveden 5 metre daha yüksek'
- 'Koğuştaki boş ranzaya kapağı atarsın'
- Sıcaklık rekoru kırıldı: 95 yılın en sıcak günü oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- 'Dövdüm, tecavüz ettim, porno izlettim'
- Kaftancıoğlu Silivri'ye götürülüyor
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi