Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür itirafı: 'Manchester City'yi reddettiğime pişmanım'

31 Mayıs 2022 Salı, 12:59

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür için İngiliz kulüp Manchester City'den gelen teklif hakkında ilk kez detaylı bir açıklama yaptı.

Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olduğu dönemde, Abdülkadir Ömür için Manchester City'den teklif geldiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, bu teklifi kabul etmediği için pişman olduğunu söyledi.

Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Lille, Yusuf Yazıcı için 8 milyon euro ile gelmişti, pazarlıkla 18'le gitti. Yusuf'u verdikten sonra Manchester City'den Abdülkadir Ömür için teklif geldi. Yusuf'tan 18 milyon gelince, Abdülkadir Ömür için de 23 milyon Euro teklif geldi. İkisini aynı anda göndermenin doğru olmadığını düşündüm. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı. Ardından sakatlık yaşadı, yaşı hala genç. Hem performansının hem de değerinin artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Trabzonspor'da 38 maça çıkan 22 yaşındaki bordo-mavili futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.