Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın görüşmesinde neler konuşuldu?
Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkası Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Giresunspor’a 4-0 kaybeden Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın’ın istifası gündemdeydi. Maçın ardından yaptığı açıklamalarda “bir çıkış yolu göremiyoruz” diyen Yalçın topu yönetime atmış; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Merakla beklenen görüşmeden Sergen Yalçın ile devam kararı çıktı. Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkasına dair ayrıntıları Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın aktardı.
Kızılyalın, Sergen Yalçın’ın devam kararı için, “Öncelikle doğru bir karar. Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın evladıdır. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’da da forma giymiştir ama Sergen Yalçın, başarılı olursa ilerleyen dönemde Galatasaray’ın Fatih Terim’i olacaktır” dedi.
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