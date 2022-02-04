Ahmet Nur Çebi: Şenol Güneş'i severiz ama bizim hocamız Önder Karaveli'dir

04 Şubat 2022 Cuma, 11:23

Beşiktaş ikinci yarı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bugünkü antrenmanından önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı açıklamalarda bulundu.

"GEDSON'U ALMAYI PLANLIYORDUK"

"Gedson, planladığımız bir transferdi" diyen Ahmet Nur Çebi, "Biz geçen seneden beri Gedson'u kadromuza almayı planlıyorduk ancak şartlarımız, bugün bu transferi yapabilecek hale geldi. Süreç daha erken başlamıştı. Bir başka takımın ilgilenmesi neticesinde talep ettiğimiz bir futbolcu değildi." dedi.

"KADRO DIŞI KALANLAR MAALESEF GİTMİYORLAR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadro dışı kalan oyuncuların takımdan ayrılmak istememesine tepki gösterdi ve "Kadro dışı olan arkadaşlar, maalesef gitmiyorlar. Ben anlamıyorum; nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik? Yan tarafta koşarak 1-2 senedir para almayı içlerine sindiren arkadaşlarla yollarımızı ayırmakla doğru yapmışız. Bu anlayışla zaten Beşiktaş'a hizmet etmeyecekleri aşikarmış. Ücretlerinin bir kısmını karşılama önerimize rağmen gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar. Şu an için bu arkadaşlar kadro dışıdır. Bunların gitmesi yeni bir transfer yapmamızı gerektirmeyecek. Yeteri kadar futbolcumuz var. Güveniyoruz." dedi.

"HALA ÜMİTLİYİM"

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın zirveden 18 puan geride olmasına rağmen şampiyonluğa inandığını söyledi.

Başkan, "Ben halen istekliyim, halen daha ümitliyim. Futbolun içerisinde her şeyin olduğunu biliyorum. Halen daha şampiyon olacağımız hissini, en azından amacını taşımaya devam ediyorum." diye konuştu.

"ŞENOL HOCAYI SEVERİZ AMA..."

Başkan Ahmet Nur Çebi teknik direktör açıklamasında da bulundu. Şenol Güneş iddialarını yanıtlayan Çebi, "Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti." dedi.