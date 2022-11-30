Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu

30 Kasım 2022 Çarşamba, 15:53

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımın altında yatan neden ortaya çıktı.

Sporx'in haberine göre Alex'in Fenerbahçe'ye transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, konuya dair Alex de Souza ile konuştuğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Alex ile yazıştım hayırlı olsun dedim. 'Yok yahu' dedi, bir reklam işi için ziyaret edecekmiş."

????Yuvama dönüyorum.. — Alex de Souza (@Alex10) November 29, 2022

NE DEMİŞTİ?

Alex de Souza önceki gün Twitter hesabından "Türkiye, evime dönüyorum" şeklinde bir paylaşımda bulunmuş ve Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı efsanenin kulüpte görev alacağı ihtimali karşısında heyecanlanmıştı.