Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza'nın Twitter hesabından Türkiye'ye dönüş mesajı vermesinin altında yatan neden ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 15:53
Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu
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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımın altında yatan neden ortaya çıktı.

Sporx'in haberine göre Alex'in Fenerbahçe'ye transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, konuya dair Alex de Souza ile konuştuğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Alex ile yazıştım hayırlı olsun dedim. 'Yok yahu' dedi, bir reklam işi için ziyaret edecekmiş."

NE DEMİŞTİ?

Alex de Souza önceki gün Twitter hesabından "Türkiye, evime dönüyorum" şeklinde bir paylaşımda bulunmuş ve Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı efsanenin kulüpte görev alacağı ihtimali karşısında heyecanlanmıştı.


Alex de Souza fenerbahçe türkiye

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