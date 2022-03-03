Alex Ferguson, Manchester United'a teknik direktör olarak Carlo Ancelotti'yi önerdi
İngiltere devi Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson, yönetime kulübün yeni teknik direktörü için tavsiyede bulundu. Ferguson, yeni menajerin Carlo Ancelotti olması yönünde yorumunu aktardı.
Premier Lig'de zirve yarışından uzak kalan ve ilk dörde girme mücadelesi veren Manchester United'da teknik direktör arayışı sürüyor.
ESPN'de yer alan haberde kulübün efsanevi menajerlerinden Sir Alex Ferguson'ın Mauricio Pochettino veya Erik ten Hag'la anlaşılamaması halinde Carlo Ancelotti'nin takımın başına geçmesini tavsiye ettiği belirtildi.
Ferguson'ın Ed Woodward'un görevinden ayrılmasının ardından takımın yeni CEO'su Richard Arnold'la Carlo Ancelotti için görüştüğü ifade edildi.
FLORENTİNO PEREZ DEĞİŞİKLİK İSTİYOR
Bu sezon başında Everton'dan ayrılarak Real Madrid'e geri dönen Ancelotti'nin kulüpteki geleceği de tehlikeye girdi. Geçtiğimiz hafta İspanyol basınında çıkan haberlerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in takımın performansından memnun olmadığı ve Paris Saint Germain'le oynanan maçtaki oyundan dolayı Carlo Ancelotti'nin yerine başka bir ismi düşündüğü kaydedilmişti.
CARLO ANCELOTTI PREMIER LİG'DE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
2009'da Chelsea'nin başına geçen ve iki sezon takımda kalan Ancelotti, Londra temsilcisiyle Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.
2019'da Marco Silva'nın görevinden ayrılmasının ardından Everton'la anlaşan İtalyan antrenör, 67 maçta sahaya çıkarken maç başına 1.60 puan ortalaması yakaladı.
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