Ali Koç, Josef de Souza'nın sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuştu

03 Ekim 2021 Pazar, 19:21

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Atila Karaoğlan yönetti. Süper Lig'de Fenerbahçe 19 puanla liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 6 puanda yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Koç, dün oynanan Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçında Josef de Souza'nın sarı kart gördüğü bir pozisyonla ilgili olarak, "Bizim de sabrımızın bir noktası var. Özellikle bir rakibimizin, geçen sezonun sonlarına doğru başlayan sistematik şekilde gerek kendi maçlarına atanan hakemler üstünde kurmaya çalıştıkları baskı gerekse de muhtemel rakiplerinin oynayacağı maçlar öncesinde de algıya yeltenmeleri kimsenin gözünden kaçmıyor. Geçen sene teşvik şike imasından bir sürü laf ettiler. Bizim burada -3 yenildiğimiz maçta, dün Sivasspor maçında Josef'in yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. Tek taraflı olmaz. Artık dursunlar." ifadelerini kullandı.

Koç, "Geçen sene de 7. hafta liderdik. Sonra düşüş oldu. Gerek şanssızlık, gerek hakem hataları. Biz doğru yoldayız ama futbolumuzda vitesi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İyi günde kötü günde yanımızdalar. İstem dışı olarak bazı oyuncuları yuhalamaları doğru değil. Biz kazanacaksak onlarla kazanacağız." dedi.







