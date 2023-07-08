Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yanıt: 'Şirazesi kaymış'

Yayınlanma: 08.07.2023 - 10:27

Güncelleme: 08.07.2023 - 10:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini eleştiren Aziz Yıldırım’a cevap verdi.

Koç, “Fenerbahçe’de adeta bir paralel kulüp yapılanması söz konusu! 20 senesini Fenerbahçe’ye vermiş, Fenerbahçe için hapis yatmış, Fenerbahçe için çok büyük işler yapmış ama son yıllarda şirazesi kaymış eski başkanımızın kendini tekrar iktidara getirebilmesi için son 5 yılda gizli, kapalı kapılar arkasında son 1.5, 2 yılda bir nebze daha açık, son günlerde daha da açık bir şekilde eski yöneticiler, eski kulüp çalışanları bazı dernekler, federasyon ziyaretleri, Ankara ziyaretleri...” dedi.

Aziz Yıldırım

"YAZIK! GÜNAH! YALAN, İFTİRA!"

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği’nin açılışında konuşan Koç, “Yeni lafları ‘Biz FETÖ ile kavga ettik mevcut yönetim iktidar ile kavga ediyor’. Yazık! Günah! Yalan, iftira! Beni 3 Temmuz’da kulübü yalnız bırakmakla suçluyorlar! Ben 3 Temmuz’da ne yaptığımı çok iyi biliyorum” diye konuştu.