Allahyar Sayyadmanesh'ten Zorya Luhansk'a veda

13 Aralık 2021 Pazartesi, 14:58

Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, ligde Dinamo Kiev ile oynanan 1-1 sona eren maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi ve geleceğine ilişkin konuştu.

"MUHTEMELEN SON MAÇIMDI"

20 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi bir maçtı, harika oynadık. Böyle iyi bir sonuç aldığımız için mutluyum. Bu muhtemelen benim Zorya'daki son maçımdı. Böyle bir maçta gol attığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"KONTRATIM SONA ERİYOR"

Açıklamalarına devam eden Allahyar, "Bu yüzde 99 benim Zorya'daki son maçımdı. Kontratım sona eriyor. Son maçında gol attığım için mutluyum. Bir buçuk yıldır buradayım, Zorya'nın gerçek bir aile olmasını sağladık." şeklinde konuştu.

"HER FUTBOLCUNUN BİR YOLU VARDIR"

Ukrayna'da rahat olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Evden uzakta olmama rağmen Ukrayna'da kendimi harika ve rahat hissediyorum. Etrafımda iyi insanlar var. Zorya'nın gerçekten bir aile gibi olduğunu hissettim. Başlarda zor zamanlar yaşadım ancak ilerlemeyi başardım. Her futbolcunun kendisine ait bir yolu vardır" sözlerini kullandı.

"SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİM VAR"

"Taraftarlar, Zorya'nın bonservisinizi alması için para topluyorlar, ne düşünüyorsunuz" sorusu yöneltilen Iranlı futbolcu, "Sözleşme yükümlülüklerim var. Bu kulüpler arasında olan bir anlaşma konusu. Dürüst olmak gerekirse, bundan ne çıkacağını bilmiyorum. Ben sadece işimi yapıyorum ama sözleşmemde Zorya'nın bonservisimi alma seçeneği de var" dedi.

"KARİYERİM İÇIN EN DOĞRUSUNU YAPMAK İSTERİM"

"Ukrayna'da kalmak ister misin?" sorusuna cevap veren golcü futbolcu, "Göreceğiz. Bunun için düşünmemiz gerekiyor. Kariyerim için en doğru şeyi yapmak istiyorum." diye konuştu.