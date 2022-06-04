Altaylı kaleci Mateusz Lis, Southampton yolcusu

04 Haziran 2022 Cumartesi, 23:07

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Altay ile sözleşmesini fesheden kaleci Mateusz Lis, Premier Lig'e transfer oluyor.

Polonyalı gazeteci Tomas Wlodarczyk, Lis'in Premier Lig ekiplerinden Southampton ile anlaşmaya vardığını ve 25 yaşındaki eldivenin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

"SOUTHAMPTON'IN PLANI KİRALAMAK"

Wlodarczyk, açıklamasında, "Lis, transferi açıklandıktan sonra Southampton'da kalmayacak, Southampton'ın planı onu kiralamak. Muhtemelen Fransa'nın ikinci ligine kiralanacak ve bu takım Le Havre olacak" dedi.

Tomas Wlodarczyk, ayrıca Polonyalı kalecinin Southampton'a atacağı imzanın 5 yıllık olduğunu söyledi.