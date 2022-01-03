Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi
Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde Slovak Norbert Gombos yenerek final turuna kaldı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Altuğ, tek erkekler dünya 118 numarası Norbert Gombos'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Milli tenisçi, böylece ATP 250 turnuvasının elemelerinde final turuna yükseldi. Altuğ Çelikbilek, eleme final turunda salı günü TSİ 03.00'te Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşılaşacak.
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