Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi

Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi

AA
03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:05
Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde Slovak Norbert Gombos yenerek final turuna kaldı.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Altuğ, tek erkekler dünya 118 numarası Norbert Gombos'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Milli tenisçi, böylece ATP 250 turnuvasının elemelerinde final turuna yükseldi. Altuğ Çelikbilek, eleme final turunda salı günü TSİ 03.00'te Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşılaşacak.


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