Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi

03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:05

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde Slovak Norbert Gombos yenerek final turuna kaldı.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Altuğ, tek erkekler dünya 118 numarası Norbert Gombos'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Milli tenisçi, böylece ATP 250 turnuvasının elemelerinde final turuna yükseldi. Altuğ Çelikbilek, eleme final turunda salı günü TSİ 03.00'te Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşılaşacak.