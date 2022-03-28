Amatör lig maçında küfürlü pankarta soruşturma
Bolu'nun Gerede ilçesinde, Gerede 1970 ile Yeniçağaspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçı öncesi Geredeli taraftarların açtığı küfürlü pankartla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolu’da, Bölgesel Amatör Lig'in 16'ncı haftasında dün Gerede İlçe Stadyumu'nda Gerede 1970 Futbol Kulübü ve Yeniçağaspor karşı karşıya geldi. İki ekip arasında oynanan mücadeleyi Doğukan Güngör'ün 18'inci dakikada kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle tamamladı.
Karşılaşma öncesinde Gerede 1970 taraftarlarının bulunduğu tribüne küfürlü dev bir pankart asıldı. Pankartı gören Yeniçağasporlu taraftarlar ve futbolcular duruma tepki gösterdi. Taraftarların şikayeti üzerine küfürlü pankart tribünden kaldırıldı.
Şikayet üzerine pankartla ilgili soruşturma açıldı. Polis ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye alarak pankartı asanların bulunması için çalışma başlattı.
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