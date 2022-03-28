Corinthians'taki kötü gidişin faturası Vitor Pereira'ya kesilebilir

28 Mart 2022 Pazartesi, 16:28

Sezona Fenerbahçe'de başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından zirvenin uzağında kalmasıyla yolların ayrıldığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni takımı Corinthians olmuştu.

Brezilya ekibiyle çıktığı ilk iki maçtan galibiyetle ayrılarak yeni macerasına iyi bir başlangıç yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı üst üste alınan kötü sonuçlarla yine eleştirilen hedefi oldu.

YARI FİNALDE ELENDİ

Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians son olarak Brezilya Paulista Ligi yarı finalinde Sao Paulo'ya 2-1 mağlup olarak elendi.

Portekizli teknik direktörle birlikte 6 resmi müsabakaya çıkan Corinthians, 2 kez sahadan galip ayrılırken 3 kez rakiplerine mağlup oldu. Brezilya temsilcisi bu 6 maçlık periyotta 1 kez de beraberlik elde etti.

FATURA PEREIRA'YA KESİLEBİLİR

Brezilyalı spor yazarı Rodolfo Rodrigues, Corinthians'ın Sao Paulo karşısında aldığı mağlubiyetin sorumlusu olarak Vitor Pereira'yı gösterdi ve Portekizli teknik direktörün taktiksel tercihlerini eleştirdi.

Rodrigues, "Corinthians'ın Sao Paulo karşısında aldığı mağlubiyet doğrudan, geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen ve ilk maçında yine Sau Paulo'ya yenilen Vitor Pereira'ya yazar. Bugünkü maça tamamen farklı bir dizilişle başladı. Portekizli çalıştırıcının tarzında yaratıcılık eksiği var" dedi.