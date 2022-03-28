Corinthians'taki kötü gidişin faturası Vitor Pereira'ya kesilebilir
Fenerbahçe'de görevine son verildikten sonra Brezilya ekibi Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira için işler yeni takımında da iyi gitmiyor.
Sezona Fenerbahçe'de başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından zirvenin uzağında kalmasıyla yolların ayrıldığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni takımı Corinthians olmuştu.
Brezilya ekibiyle çıktığı ilk iki maçtan galibiyetle ayrılarak yeni macerasına iyi bir başlangıç yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı üst üste alınan kötü sonuçlarla yine eleştirilen hedefi oldu.
YARI FİNALDE ELENDİ
Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians son olarak Brezilya Paulista Ligi yarı finalinde Sao Paulo'ya 2-1 mağlup olarak elendi.
Portekizli teknik direktörle birlikte 6 resmi müsabakaya çıkan Corinthians, 2 kez sahadan galip ayrılırken 3 kez rakiplerine mağlup oldu. Brezilya temsilcisi bu 6 maçlık periyotta 1 kez de beraberlik elde etti.
FATURA PEREIRA'YA KESİLEBİLİR
Brezilyalı spor yazarı Rodolfo Rodrigues, Corinthians'ın Sao Paulo karşısında aldığı mağlubiyetin sorumlusu olarak Vitor Pereira'yı gösterdi ve Portekizli teknik direktörün taktiksel tercihlerini eleştirdi.
Rodrigues, "Corinthians'ın Sao Paulo karşısında aldığı mağlubiyet doğrudan, geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen ve ilk maçında yine Sau Paulo'ya yenilen Vitor Pereira'ya yazar. Bugünkü maça tamamen farklı bir dizilişle başladı. Portekizli çalıştırıcının tarzında yaratıcılık eksiği var" dedi.
İlgili Haberler
- Fenerbahçe Beko'dan De Colo’nun sakatlığıyla ilgili açıklama
- Fenerbahçe, Joachim Löw’ün alternatifini buldu
- Galatasaray'da Burak Elmas idari ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı
Video Haberler
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
- Aydın’da sincap operasyonu
- Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı
- Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
En Çok Okunan Haberler
- İş arayanlara altın değerinde tavsiyeler
- Akar'dan komutanlarla toplantı
- Amatör lig maçında küfürlü pankarta soruşturma
- AKP'de deprem gibi istifa
- Petrol tankeri patladı: 1 ölü
- MHP vekilden 'asgari ücret' iddiası
- İnce'ye 'Erdoğan'a hakaret' davasında 'iyi hal' indirimi
- İzmir'de 666 düzensiz göçmen yakalandı
- Osmaniyeli esnaf isyan etti
- Meksika'da silahlı saldırı: 19 ölü