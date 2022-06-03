Andreas Pistiolis: Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır
Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, “Bu takımı yenmek gerçekten çok önemli bir şey. Son Euroleague şampiyonu onlar. Çok iyi oyuncuları ve harika bir antrenörleri var. Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır” dedi.
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi dördüncü maçında Galatasaray Nef, kendi sahasında Anadolu Efes’i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirirken, müsabakanın ardından Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes’i mağlup etmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Pistiolis, “Bu galibiyeti büyük bir coşku şeklinde tanımlayabilirim. Bu takımı yenmek gerçekten çok önemli bir şey. Son Euroleague şampiyonu onlar. Çok iyi oyuncuları ve harika bir antrenörleri var. Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır. Bu takıma karşı savaşmak bizim için çok önemli. Burada taraftarımız için, birbirimiz için bu galibiyeti elde etmek çok önemli” diye konuştu.
“DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE DAHA FAZLA OYUNCUMU OYNATAMADIĞIM İÇİN KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYORUM”
Takımdaki herkesin oynamaya hazır olduğunu ve daha geniş bir rotasyon kullandıklarını belirten Yunan başantrenör, “Dakikaların dağılımına bakarsanız, bizim daha derin bir rotasyon kullandığımızı görürsünüz. Dürüst olmak gerekirse daha fazla oyuncumu oynatamadığım için kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü bütün oyuncularıma inanıyorum. Bütün oyuncularıma güvenim var. Herkes, takımda bir bağlılık olduğunu anlamış durumda. Bu bir kazan ya da evine dön maçı. O karşılaşmayı en iyi opsiyonlarla oynamak durumundayız” diyerek sözlerini noktaladı.
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