Antalyaspor maçı öncesi... Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı!
Süper Lig'de bu akşam Antalyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Jose Mourinho kadroyu belirlediği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, müsabakanın kadrosunu belirlediği iddia edildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçında İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya süren Mourinho'nun Antalyaspor maçına da milli futbolcuyla başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i şöyle:
Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri
Etiketler: #fenerbahçe #antalyaspor #jose mourinho #irfan can kahveci
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