Antalyaspor maçı öncesi... Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 12:59

Güncelleme: 29.09.2024 - 12:59

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, müsabakanın kadrosunu belirlediği iddia edildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçında İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya süren Mourinho'nun Antalyaspor maçına da milli futbolcuyla başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i şöyle:

Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri