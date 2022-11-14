Avrupa basını Mauro Icardi'yi konuşuyor
Galatasaray'da Mauro Icardi son dönemde çok konuşulan isimlerin arasında yerini aldı. Bunun yanında Avrupa basınında Jorge Jesus için kullanılan sözler büyük yankı uyandırdı.
Son haftalarda alınan kritik galibiyetlerin ardından Galatasaray, Avrupa basınında yankı uyandırdı. Söz konusu maçlarda adeta şov yapan Mauro Icardi, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdı. Portekiz basını Jorge Jesus için ise çok konuşulacak kelimeler kullandı.
AVRUPA’DA YANKI BULDU
Galatasaray’ın Medipol Başakşehir deplasmanındaki 7-0’lık galibiyeti Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırdı.
İtalyan basınında “Icardi ve Mertens Türkiye’yi fethediyor’ başlıkları kullanıldı. Çizme’de ayrıca Inter’in eski futbolcusunun, Kerem Aktürkoğlu’na topuk pasıyla yaptığı asist de çok konuşuldu. Klas gol pası için ‘Icardi beklenmedik ve muhteşem bir şey yaptı. Wanda Nara da yere göğe sığdıramadı” denildi.
'JESUS DİKKATLİ OL'
Portekiz basını zaferi Jorge Jesus üzerinden gördü. Fenerbahçe’nin hocasına “Jesus dikkatli ol. Galatasaray bir iddialı takımı daha yendi” sözleriyle seslenildi. Belçika basınında “Galatasaray, Başakşehir’i bozguna uğratırken Mertens de pay sahibiydi” yorumu yapıldı. Icardi, ülkesinde başlıklara çıkarıldı. Arjantin’de “Galatasaray’ın zaferinde Icardi şov yaptı. Bir gol, iki asistle maça damga vurdu. Türkiye’de Moura Icardi çılgınlığı: Golleri ve asistlerine devam ediyor” satırlarına yer verildi.
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