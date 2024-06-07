Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho tepkisi: 'Türkiye ile ilgili yanlış şeyler konuşuluyor'

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Mourinho'nun basın toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 11:18
Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho tepkisi: 'Türkiye ile ilgili yanlış şeyler konuşuluyor'
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Fenerbahçe'de yapılacak tarihi başkanlık seçimi öncesi adaylardan Aziz Yıldırım, Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM'DAN MOURINHO TEPKİSİ

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho'ya tercümanlık yapıyor kendisi (Ali Koç), Mourinho, 'Basın toplantısı çok uzun sürdü' diyor. Ali Koç, "Türkiye'ye hoş geldin" diyor. Bu kadar Türkiye'yi de aşağılamanın anlamı yok. 'Burası Türkiye, istediğimizi yaparız.' diyecek orada. Ülkemiz ile ilgili yanlış şeyler konuşuluyor, bunlar olmaz" ifadelerini kullandı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Jose Mourinho basın toplantısının uzaması sonrası, "20 yıllık kariyerimin en uzun basın toplantısı oldu" ifadelerini kullanmıştı.


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