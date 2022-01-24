Barcelona, Alaves deplasmanından 3 puanla döndü
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona, deplasmanda Alaves'i 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz berabere sona eren maçta Barcelona, 87. dakikada Frenkie de Jong'un golüyle sahadan galip ayrıldı.
Ligde bir maçı eksik olan Barcelona 35 puanla 5. sıraya yükseldi.
Hafta içinde deplasmanda Athletic Bilbao'ya yenilerek Kral Kupası'ndan elenen Katalan ekibi, son üç maçından sonra galip gelerek moral buldu.
Teknik direktörü Jose Luis Mendilibar'ın maçın son dakikasında kırmızı kart gördüğü Alaves ise 17 puanla 19'unculukta kaldı.
Video Haberler
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Dolarda gözler Merkez Bankası ve ABD'ye çevrildi
- Fatma Girik'in son röportajı ortaya çıktı
- Tunus'tan tarihi başarı
- Galatasaraylı yönetici hakkında şok iddia
- Altın fiyatlarında Fed etkisi
- İstanbul Boğazı'nda geçişlere çift yönlü askı
- Barcelona son dakikalarda güldü
- NASA bilinen en küçük asteroide uzay aracı gönderecek
- Hükümet emeklileri kaybetti!
- Fatma Girik son isteğini açıklamıştı