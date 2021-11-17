Barcelona Başkanı Laporta'dan Messi ve Iniesta'ya: Her zaman kapımız onlara açık
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi ve Iniesta'nın dönüş ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu. Laporta, Messi ve Iniesta hakkında "Her zaman kapımız onlara açık" dedi.
Barcelona'ya tekrar transfer olan Dani Alves'in basın toplantısında konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi ve Iniesta'nın dönüş ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.
Laporta, "Bu kabul edilebilir bir durum. Messi ve Iniesta'ya geri dönüş kapısını hiç kapatmadık. Dani zaten yaşın bir sayı olduğunu söyledi. Bana iki muhteşem oyuncudan bahsediyorsunuz. Ancak ben geleceği tahmin edemiyorum. Onlar Barça'nın harika oyuncularıydı. Her zaman kapımız onlara açık ancak diğer kulüplerle yürürlükte olan bir sözleşmeleri var ve buna saygı duyulması gerekiyor, yine de ilerde ne olacağını asla bilemezsiniz " dedi.
Her ne kadar Iniesta da kulüp için efsane olsa da Messi'ye özel olarak değinen Laporta, "Hikayeler yazılmış o, her zaman bu kulüpte hatırlanacak. Görebildiğim ve arkadaş olarak sahip olduğum en büyük şey bu. Büyükler her zaman özlenir, normaldir. Her şeyden önce karşıdakiyle iyi bir ilişkiniz varsa tabi. Onu burada görmek inanılmaz olurdu ama şuanda mümkün görünmüyor." ifadeleri ile cümlelerini tamamladı.
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