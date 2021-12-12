Barcelona Osasuna beraberliği sonrası 15 puan geriye düştü
Barcelona'da kötü gidişat sürüyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nden elenen Barcelona, La Liga'da 17.hafta mücadelesinde Osasuna ile 2-2 berabere kaldı ve lider Real Madrid'in 15 puan gerisine düşmüş oldu.
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Osasuna ile Barcelona karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
12. dakikada Nico ile öne geçen Barcelona, Osasuna'nın 14. dakikada David Garcia ile skoru eşitlemesine engel olamadı.
Barcelona, 49. dakikada Abdessamad Ezzalzouli ile yeniden öne geçerken Osasuna'dan cevap 86. dakikada Chimy Avila'dan geldi.
Bu sonucun ardından Real Madrid'in 15 puan gerisine Barcelona, son 2 lig maçında 5 puan kaybetmiş oldu.
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