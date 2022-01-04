Başakşehir, Beşiktaş'tan Adem Ljajic'i istiyor
Medipol Başakşehir, Adem Ljajic için girişimlere başladı. Turuncu lacivertli ekip, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Sırp oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlıların Ljajic için bonservis bedeli talep etmemesi halinde transfer için resmi adımlar atılacak.
Medipol Başakşehir, Adem Ljajic için Beşiktaş’tan haber bekliyor.
NTV Spor'un haberine göre Başakşehir, siyah beyazlı ekibin kadro dışı bıraktığı Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Ljajic’in sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Turuncu lacivertli ekip, kadro dışı durumda olan ve 6 ay sonra serbest kalacak Sırp oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor.
Beşiktaş’ın Ljajic için transfer bedeli istememesi halinde, İstanbul ekibi 30 yaşındaki futbolcu ile görüşecek.
Ljajic’in teklifi kabul etmesi ve kulüplerin anlaşması halinde Sırp oyuncu sezonun 2. yarısından itibaren Medipol Başakşehir forması giyecek.
Siyah beyazlılarda 4. sezonunu geçiren Adem Ljajic, 85 maçta 18 gol attı, 26 asist yaptı.
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