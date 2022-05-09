Başakşehir, ilk transferini duyurdu: Francis Nzaba

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba'yı üç yıllığına kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:17
Başakşehir, ilk transferini duyurdu: Francis Nzaba
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Francis Nzaba'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Kongolu stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


süper lig Başakşehir

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