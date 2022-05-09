Başakşehir, ilk transferini duyurdu: Francis Nzaba
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba'yı üç yıllığına kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Francis Nzaba'yı transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Kongolu stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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