Başkan Ali Koç, Fenerbahçeli futbolculara böyle seslendi: ‘Size güveniyorum’
Giresunspor mağlubiyetinin ardından başkan Ali Koç ile teknik direktör Jesus, takım ile bir araya geldi. Koç'un "Yol kazaları olacaktır, ben şampiyonluk için size güveniyorum” dediği öğrenildi.
Giresunspor karşısında bu sezon Süper Lig’de Kadıköy’deki ilk mağlubiyetini yaşamasına rağmen liderliğini sürdüren Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ile teknik direktör Jesus’tan takıma motivasyon konuşması geldi.
Karşılaşmanın ardından iki isim soyunma odasında takıma seslendi. Koç’un oyunculara teşekkür ederek söze başladığı ve “Bu sezon bize büyük mutluluklar yaşattınız, yaşatmaya da devam edeceksiniz. Ligde lideriz, Avrupa’da lider olarak son 16 turuna çıktık. Yoğun bir maç trafiği yaşadık, hepiniz iyi dinlenin, mental olarak rahatlayın. Yol kazaları olacaktır, ben şampiyonluk için size güveniyorum” dediği öğrenildi.
JESUS: ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
Jesus’un, futbolcularına “Futbolda bu tip sonuçlar yaşanabiliyor. Siz, herkese daha iyi olduğunuzu gösterdiniz. Lig arasında iyi dinlenin, sonra çok çalışarak herkesi alıştırdığınız seviyede devam edeceğiz” ifadelerini kullandığı belirtildi. Başkan Ali Koç’un kırmızı kart gördüğü için çok üzgün olan Joao Pedro’yu teselli ettiği kaydedildi.
"SORUMLULUK BENİM"
Giresunspor maçında kırmızı kart gören Pedro, yayımladığı mesajda, “Takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm. Bu kötü günün sorumluluğu bana ait ve bunu unutmayacağım. Bu negatif bir an ama beni düşürmesine izin vermem. Kolay kolay pes etmem. Asla vazgeçmeyeceğimden emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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