Bayern Münih'li Eyüp Aydın Türkiye’yi seçti
Bayern Münih 23 yaş altı takımında forma giyen Eyüp Aydın, Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Haber Global'den Berk Göl'ün haberine göre, TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Almanya’ya giderek 17 yaşındaki futbolcuyu ikna etti. Eyüp Aydın’a milli davet ulaştı ve oyuncunun bu daveti kabul ederek milli maç arasında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
Eyüp daha önce Almanya 16 ve 15 yaş altı takımlarında forma giymişti. Merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapan Eyüp bu sezon Barcelona 2 takımı formasıyla 18 maçta forma giydi ve 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Ayrıca bir diğer gurbetçi futbolcu Schalke forması giyen Mehmet Aydın’ın Türkiye’yi tercih etmesi için de ilk temas kuruldu. Oyuncu Türkiye forması giymeye sıcak baktığını iletti.
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