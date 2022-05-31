Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den, Valerien Ismael ile özel görüşme kararı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni yönetiminin, ilk toplantısını Fransız teknik direktörle yapacağı belirtildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının, Valerien Ismael'le bir araya gelip transfer rotasını belirledikten sonra mali kaynak arayışına gireceği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 12:15
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den, Valerien Ismael ile özel görüşme kararı
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Beşiktaş'ta, önceki gün yapılan kongrede üst üste iki kez başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ile yeni yönetim kurulu, hiç zaman geçirmeden mesaiye başladı.

Görev bölümünü 1-2 gün içinde yapması beklenen siyah beyazlılar daha sonra teknik direktör Valerien Ismael ile görüşüp, yeni sezon için yapılacak transferleri ve gönderilecek oyuncuları belirleyecek.

ÖNCELİK FORVET TRANSFERİ

Hürriyet'in haberine göre, önceliği forvet transferine veren Beşiktaş yönetiminin transfer gündemindeki ikinci bölge savunma. Takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın boşluğunu dolduracak oyuncu aradığı belirtilen siyah-beyazlıların, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Avrupa liglerinde top koşturan bazı yabancı oyuncularla ilgilendiği kaydedildi.

Başkan Çebi'nin, transfer rotasını belirledikten sonra mali konularla ilgili kritik kararlar alacağı öğrenildi.


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