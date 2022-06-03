Beşiktaş Wout Weghorst'u kiralamak için resmi girişimlere başladı

03 Haziran 2022 Cuma, 10:25

Beşiktaş, Burnley'in Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'u kiralamak için resmi temaslara başladı.

TRT Spor'un haberine göre önümüzdeki sezon yabancı santrfor konusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Burnley'in 1.97 boyundaki Hollandalı forveti Wout Weghorst'u kiralamak için İngiliz kulübüyle resmi girişimlere başladı.

Burnley'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 1.97 boyunda. Hollandalı santrfor son sezonda 2011 ve 2022 yılında Wolfsburg ve Burnley formasıyla ligde 38 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.