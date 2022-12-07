Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti: Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin yanıtı
Süper Lig ekibi Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çebi, "Transferler ile ilgili hoca ile konuşacağız. Yapılan tespitlere göre hareket edeceğiz" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Antalya'daki kampına katıldı. Başkan Çebi, havalimanında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Antalya'ya gitmesine ilişkin konuşan Çebi, "Takımla beraber olmaya geldim. Hocamla sohbet edeceğim. Futbolcularımla, sportif direktörümle yakın olmak istedim. Keyifli zaman geçirelim istedim. Takımla daha fazla ilgilenmek istedim. Onlarla beraber olacağım. Sırat köprüsü, futbol zor. Herkes zor günlerden geçecek" dedi.
CANER ERKİN YANITI
Çebi, Dünya Kupası'nda yoluna devam eden oyuncuları sebebiyle mutlu olduğunu belirterek "İyi transferler yaptık. Romain Saiss de bunlardan bir tanesiydi ve kendini gösterdi. Bazen, bazı şeylerin görülmesi zaman alabiliyor. Saiss'i aradım ve kendisini tebrik ettim. İnşallah kupayı alan taraf olur. Wout Weghorst da Hollanda'da. Türkiye'de iki oyuncusu Dünya Kupası'nda devam eden belki de tek takım Beşiktaş. Bu da bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Umarım bunlar sahaya yansır" diye konuştu.
Fatih Karagümrük ile yolları ayıran Caner Erkin'in Beşiktaş'a olası transferi hakkında ise, "Caner Erkin ile ilgili bana gelen bir şey olmadı. Gazetelerde okudum, gündemimizde böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
"ŞENOL HOCA GÜZEL ŞEYLER SÖYLÜYOR"
Transfer ile ilgili Şenol Güneş ile konuşacaklarını söyleyen Çebi, "Transferler ile ilgili hoca ile konuşacağız. Yapılan tespitlere göre hareket edeceğiz. Duruma bakacağız. Gerekirse transfer olacak, gerekmiyorsa da olmayacak. Bu kampın sonucunda hocanın görüşleri daha net olacaktır. Kampın sonucunu bekleyeceğiz" dedi.
Şenol Güneş'in "İsim istiyorsanız; Neymar'ı isterim. Cristiano Ronaldo anlaşmış çocuk, kafasını karıştırmayalım. Doğru olmaz. (Gülerek)" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi "Hoca espriyi seviyor, güzel şeyler söylüyor, hoş oluyor. Biraz da futboldan keyif almak lazım" dedi.
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