Beşiktaş'ın Aaron Boupendza için girişimlere başladığı iddia edildi
Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu kurma yolunda hazırlıklarını sürdürüyor. İddiaya göre, siyah-beyazlıların gündemindeki bir numaralı isim, Gabonlu forvet Aaron Boupendza.
Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın, gelecek sezon için bir dönem Hatayspor forması giyen forvet Aaron Boupendza’yı transfer etmek istediği öne sürüldü.
Sporx’in aktardığına göre, Beşiktaş yönetimi, Gabonlu oyuncu ve kulübü Al Arabi ile temaslara başladı. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki forveti satın alma opsiyonlu kiralamak istediği belirtilirken Beşiktaş’ın, transferi bir ay içerisinde tamamlamak istediği ileri sürüldü.
Geçen sezon Hatayspor’da toplam 38 maçta forma giyen Gabonlu forvet, 22 gol ve 1 asistlik performans göstermişti. Boupendza, bu sezon başında yaklaşık 5 milyon Euro karşılığında Al Arabi’ye transfer olmuştu.
Katar ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Gabonlu forvetin, bu sezon 15 maçta, 7 gol ve 1 asist kaydettiği iletildi.
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