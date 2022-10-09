Beşiktaş'ın deplasmanda bileği bükülmüyor!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlıların geride kalan haftalardaki deplasman performansı dikkati çekti.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAYBETMEDİ
Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon 4. kez bir dış saha maçına çıktı. Siyah-beyazlılar 4 deplasman maçında da kaybetmedi.
BU SEZONKİ DEPLASMAN KARNESİ
Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yenmişti. İstanbulspor ile 2-2 biten mücadelenin ardından ise siyah-beyazlılar dış sahadaki Giresunspor maçını tek golle kazanmayı bildi. Beşiktaş dış sahada bu sezon 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, 8 puan topladı.
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