Beşiktaş'ın deplasmanda bileği bükülmüyor!

09 Ekim 2022 Pazar, 12:22

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlıların geride kalan haftalardaki deplasman performansı dikkati çekti.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon 4. kez bir dış saha maçına çıktı. Siyah-beyazlılar 4 deplasman maçında da kaybetmedi.

BU SEZONKİ DEPLASMAN KARNESİ

Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yenmişti. İstanbulspor ile 2-2 biten mücadelenin ardından ise siyah-beyazlılar dış sahadaki Giresunspor maçını tek golle kazanmayı bildi. Beşiktaş dış sahada bu sezon 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, 8 puan topladı.