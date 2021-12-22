Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosunda 4 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 18.haftasından Göztepe ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroda 4 eksik bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 20:00
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosunda 4 eksik
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Süper Lig'in 18.haftasında oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Açıklanan kadroda Necip Uysal, Alex Teixeira, Mert Günok ve Gökhan Töre yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunun tamamı şu şekilde: 

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler