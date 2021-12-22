Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosunda 4 eksik
Beşiktaş, Süper Lig'in 18.haftasından Göztepe ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroda 4 eksik bulunuyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 18.haftasında oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Açıklanan kadroda Necip Uysal, Alex Teixeira, Mert Günok ve Gökhan Töre yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosunun tamamı şu şekilde:
Göztepe maçı kamp kadromuz. ??#BJKvGÖZ | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/02SAcPAQKp— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 22, 2021
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