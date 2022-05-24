Beşiktaşlı Rachid Ghezzal: 'Daha çok çalışacağız'

24 Mayıs 2022 Salı, 09:46

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Instagram hesabından taraftarlara mesaj gönderdi.

Cezayirli oyuncu yaptığı açıklamada yeni sezonda daha çok çalışacaklarının mesajını taraftarlara verdi.

Ghezzal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu yıl da Türkiye'de ve Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum... Zor bir sezonu kupayla bitirmek çok güzeldi. Takım olarak birlikteliğimizi her daim coşkulu taraftarımıza borçluyuz ve destekleri için minnettarız. Yeni sezonda daha çok çalışarak, Beşiktaş'ı en üst seviyeye çıkartmak için çok çalışacağız... Kupalarla dolu bir sezona hazırlanmak için şimdiden enerji toplamaya başladık.. HAYDİ BEŞİKTAŞ"

Cezayirli futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği 79 karşılaşmada 13 gol ve 25 asist kaydetti.