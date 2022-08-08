Beşiktaşlı Wout Weghorst'un asisti Hollanda basınında yer buldu
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un Kayserispor maçında yaptığı asist ülke basınında yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u 1-0 yendi. Bu maçta Rachid Ghezzal'ın asistini Hollandalı golcü Wout Weghorst yaptı. Weghorst'un ilk lig maçında yaptığı asist, Hollanda basınında da yer aldı.
"BEŞİKTAŞ ADINA ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
Hollanda basınında yer alan haberde, "Weghorst, Beşiktaş için ilk maçında asist yaptı. Takım adına önemli olduğunu gösterdi" denilirken, karşılaşmayla ilgili bilgilere de yer verildi.
"WEGHORST MÜKEMMEL İŞ ÇIKARDI"
Haberde, bir başka golcü Cenk Tosun'un kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktığı ve Weghorst'un 'mükemmel bir iş çıkardığı' ifade edildi.
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