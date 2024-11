Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk'ten Hasan Arat açıklaması: 'Üye sayısı düşerse...'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:43

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:43

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın görevini bırakmasının ardından Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Yamantürk'ün açıklamaları:

"Hasan Arat'ın vücut dili anlatıyordu. 'Her an her şey olabilir' diyordu. Bunu açıklama bize düşmezdi. Bizden çıkıp basın toplantısında yeni yönetimi açıklayınca çok üzüldüm. Bu duruma düşülmemeliydi."

'ÜYE SAYISI DÜŞERSE...'

"Şimdi Hüseyin Bey yönetecek ama başka istifalar da gelir Yönetim Kurulu'ndaki üye sayısı düşerse, seçime gitmek zorunda kalacağız."

'ARTIK PARA HARCAMAMAK LAZIM'

"Bugün biz divan kurulları olarak görüşme yapmıştık. Hasan Bey ve Hüseyin Bey'i toplantıya davet etmiştik. Şu an Hüseyin Bey'den cevap bekliyoruz. Kim gelirse gelsin artık para harcamamak lazım, transfer yapmamak lazım. Burada takım ne kadar iyi olabilir. Serdar Topraktepe gibi bir kıymet var elimizde. Onunla devam etmek lazım. Yeni antrenör getirmemek lazım. Bunlar hep ek maliyet. Ceketini alan gidebiliyor, kim ödeyecek bu paraları. Hüseyin Bey'e de bunları söyleyeceğiz, rica edeceğiz. Önümüzdeki seçim dönemine kadar ne transfer yapılmalı ne de yeni hoca alınmalı. bunu Rıza Çalımbay zamanında da söylemiştim. Zaman benim haklı olduğumu çıkardı."

'BİR DÖZEN OLMALI'

"Taraftarlarla ilgili bir şey söyleyemem. Beşiktaş artık başkan ve antrenör yollamaktan vazgeçmeli. Bir düzen olmalı ki düzgün insanlar Beşiktaş başkanlığına talip olsun."