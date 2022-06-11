Beşiktaş'tan Serdar Saatçı kararı!
Yeni sezonda şampiyonluğa odaklanan Süper Lig ekibi Beşiktaş, iddiaya göre, genç defans oyuncusu Serdar Saatçı ile ilgili kararını verdi.
Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida ile uzlaşma sağlanamadı ve futbolcu ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, son dönemlerde parlayan isimlerden biri olan Serdar Saatçı ile ilgili ise kararını verdi.
BEŞİKTAŞ SERDAR SAATÇI KARARINI VERDİ
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Ayrıca siyah-beyazlı ekibin, genç futbolcunun tecrübe kazanmasını da istediği kaydedildi.
BAŞKA TAKIMA KİRALANACAK
Buna göre; U-21 Milli Takımı'nda da oynayan Serdar Saatçı'nın tecrübe kazanması için başka bir takıma kiralanması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI VE AVRUPA HEDEFİ
Serdar Saatçı geçen sezon Beşiktaş'ta 15 maçta 1149 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Geride bıraktığımız günlerde kariyeri hakkında açıklamalar yapan futbolcu, Avrupa hayalini dile getirmişti.
Serdar Saatçı, "Hedefim her zamanki gibi Beşiktaş formasını en iyi şekilde temsil edebilmek. Avrupa her gencin hayalidir ve buna kulüp karar verir. Kulüp ne zaman beni hazır görürse, o zaman gerekeni yapar. İtalya, İngiltere, İskoçya liglerini beğeniyorum. İskoçya'nın da savunma ağırlıklı taktikleri oluyor. Beğendiğim ligler olarak bunları söyleyebilirim" demişti.
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