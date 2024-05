BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası başladı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:28

Güncelleme: 07.05.2024 - 15:28

21 ülkeden 44 takım ve 140 sporcunun yer alacağı bu dev organizasyonun açılış seremonisi sonrası basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, ITF Büyük Organizasyonlar ve Tekerlekli Sandalye Yöneticisi Alistair Williams, milli sporcumuz dünya Quad 18 numarası Uğur Altınel ve Hollanda Tekerlekli Sandalye Milli Takım oyuncusu, Tekerlekli Sandalye Kadınlar Dünya 1 numarası Diede de Groot’un katılımıyla gerçekleşti.

“62 TENİS KORTUMUZ VE OTELLERİMİZ ENGELLİ SPORCULAR İÇİN ÇOK UYGUN”

ITF’in tekerlekli sandalye kategorisinde en önemli turnuvasına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti aktaran Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, “7-12 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan turnuvaya, 21 ülkeden 44 takım ve 140 sporcu katılacak. Megasaray Tenis Akademi’nin toprak kortlarında yapılacak turnuvada, Türkiye erkekler ve Quad kategorilerinde yarışacak. Tekerlekli sandalye tenisinin en üst seviye sporcularının mücadele edeceği organizasyonda, Erkekler, Kadınlar, Genç Kızlar Dünya 1 numaraları da korta çıkacak. Bu ülkemiz için çok kıymetli olan organizasyonda, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum. Megasaray Tenis Akademi ve otelimizdeki 62 tenis kortumuz engelli sporcular için çok uygundur. Engel tanımayan sporcular Megasaray’a sadece turnuva için değil, sık sık kamp yapmaya da geliyorlar. Sosyal sorumluluk bilinciyle, engellileri de düşünerek dizayn ettiğimiz tesisimizde rahatça konaklıyor ve tenis oynayabiliyorlar. Engelli misafirlerimiz ve sporcular için tasarlanmış rampalar ve asansörler, restoranlar da dahil her alana rahatlıkla ulaşmalarını sağlıyor. Engelli dostu odalarımızda, geniş kapı girişleri ve özel banyolar var. Geniş düz bahçe alanı, havuz merdivenleri ve kapalı havuzda engelliler asansörü gibi özellikler bulunmaktadır. Bizim için değerli olan sporcularımıza her yıl geleneksel olarak, Megasaray Open ve Kemal Şahin Open, ITF turnuvaları yapıyoruz. Hem puan kazanıyorlar hem de maddi olarak ödüllendiriliyorlar. Bu turnuvalar geçen hafta yapıldı. Ödüller sahiplerini buldu. Megasaray’da engelli turnuvaları da dahil, 2021 yılından beri ulusal ve uluslararası dünya çapında ses getiren yaklaşık 300’ün üzerinde turnuva yapıldı. Her sene %20 artıyor. Bu önemli turnuvalarda dünyanın dört bir bucağından gelen 25.000 sporcuyu ağırladık. Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu’nun da ana sponsoruyuz. Federasyonla iş birliği içinde dünyada yapılan en büyük tekerlekli sandalye turnuvalarını MTA’ya getirdik. Türkiye Tenis Federasyonun da Başkanı Sayın Cengiz Durmuş’la beraber, yeni turnuvalar getirmeye devam edeceğiz. Sürekli ev sahipliği yaptığımız engelli tenisçilerimizin heyecanlarına ortak oluyor, maddi ve manevi destekliyoruz. Türkiye’de tenis sporuna fark yaratan adımlar atıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE 12 AY TENİS TURNUVASI VE KAMP YAPMA İMKANI SAĞLAYACAĞIZ”

Kemal Şahin Erciyes’te açacakları yeni tenis merkezinin haberini de şu sözlerle duyurdu:

“Sıcak olan yaz aylarında tenis turnuvası yapmak zor oluyor. Ayrıca yaz sezonunda turistler otellerimizi yüksek fiyatla dolduruyor. Bundan dolayı biz yazın iklimi daha uygun olan Kayseri’de Erciyes Dağı’nda bu yaz yeni bir yatırım yapacağız. Megasaray Mount Erciyes ve DAS 3917 otellerimizin yanına 12 tenis kortu yapacağız. Böylece Megasaray Tenis Akademi’mizi Erciyes dağına da getirmiş olacağız. Ve bu şekilde akademinin her sene %20-30 artma potansiyelini karşılayacağız. Türkiye’de teniste ilk yüksek irtifa kamp merkezi olacak. Tesis, kondisyon açısından sporculara çok önemli katkılar sağlayacak. Bu sayede, uzun zamandır özlediğimiz, Türkiye’de 12 ay tenis turnuvası ve kamp yapma imkanı sağlayacağız. Dolayısıyla Megasaray Tenis Akademi’yle diğer ülkelere göre ciddi avantaj yaratacağız. Ayrıca Akademimizde turnuva ve tenis oynamaya gelen sporcular daha çok puan kazanacak. Rakiplerinden bir adım önde olacak. Aynı zamanda tenis sporunu ülkemizin doğu illerine de yayıp oralardaki yetenekli gençlere fırsat vereceğiz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz.”

Tekerlekli sandalye tenisinde en değerli haftanın yaşandığını söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Bu en değerli haftada özellikle sporcularımızın da mücadele edeceği bir haftayı başarı hedefi olan bir federasyon olarak da umutla takip ediyoruz. Bu turnuvaların ülkemizde yapılıyor olmasını sağlayabilmek için özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın öncülüğünde illerde, ilçelerde yerel yönetimlerle beraber çok önemli stratejiler geliştiriyoruz. Orada ektiğimiz tohumlarla bu üst düzey turnuvalara gelebilmek için çalışan sporcularıyla, antrenörleriyle bir sektör yaratıyoruz. Dünya kupasında oynayabilmek için sporcuların kendi ilinden, kendi mahallesinden başlayıp bugün dünyanın en iyi sporcularıyla bir araya gelebilmeleri için çalışıyoruz. Bu turnuvaların hem mali açıdan hem de ulaşım rahatlığı, konforu açısından da ülkemizde yapılmış olması çok değerli. ITF Başkanı değerli dostum David Haggerty bugün Megasaray Tenis Akademisi’nde bulunduğumuz bu kortları da ziyaret ederek her fırsatta aslında bu turnuvaları ne kadar hak ettiğimizi bize söyleyip bizleri onurlandırıyor. Hem ITF Başkanımıza hem de Yönetimine ve çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” dedi.