Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Braga ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, deplasmanda Artur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek.
BRAGA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?
Braga Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BRAGA - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Napoli, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Genoa ile 2-2 berabere kalmıştı.
Braga ise Portekiz Ligi'nde Farense deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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