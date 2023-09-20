Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Braga ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:59
Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, deplasmanda Artur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek.

BRAGA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Braga Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BRAGA - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Napoli, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Genoa ile 2-2 berabere kalmıştı.

Braga ise Portekiz Ligi'nde Farense deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.



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