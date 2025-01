Break dansın en iyileri Ataşehir DasDas sahnesinde

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:56

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:56

Her yıl 30’dan fazla ülkede dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirleyen Red Bull BC One Cypher, bu yıl Sneaks Up desteğiyle 22-23 Şubat tarihlerinde Ataşehir DasDas’ta gerçekleşiyor. Türkiye’nin en iyi break dansçıları bu etkinlikte sahne alacak ve kazananlar, 9 Kasım 2025’te Tokyo’da düzenlenecek Dünya Finali’nde ülkemizi temsil edecek. Yarışma başvuruları Red Bull BC One Cypher Türkiye linkinden devam ediyor, son başvuru tarihi ise 18 Şubat. Da Poet, Kayra ve Chefket’in kısa performanslarıyla izleyiciler, müzik ve dansın buluştuğu eşsiz bir atmosferi deneyimleyecek.

BİLETİ ŞİMDİ AL, DANSIN RİTMİNİ YAKALA

Red Bull BC One Cypher’ın efsanevi jüri üyeleri arasında 2024 Olimpiyat Şampiyonu Phil Wizard, 2018 Dünya Finalisti B-Girl San Andrea ve Türkiye’de break dansın öncülerinden B-Boy Mümtaz yer alıyor.

Türkiye’nin en iyi break dansçılarının sahne alacağı bu büyük mücadeleyle eş zamanlı olarak, 22-23 Şubat tarihlerinde Ataşehir DasDas’ta sokak basketbolunun en iyilerini bir araya getiren Red Bull Half Court da izleyicilerle buluşacak. Dans ve basketbol tutkunlarını bir araya getiren bu iki ikonik etkinlik hem yarışmacılar hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bu heyecana ortak olmak için biletler etkinlik/4RED0/TURKIYE/tr adresinde satışta!

