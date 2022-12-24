Brentford, teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Danimarkalı çalıştırıcı Thomas Frank'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 13:25
Brentford, teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
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İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesi uzatıldı. Brentford Kulübü, 49 yaşındaki teknik direktörün yeni kontratının 2027'ye kadar süreceğini duyurdu.

Ekim 2018'den bu yana takımın başında bulunan Frank, 2020-21 sezonunda Brentford'u Premier Lig'e çıkarmıştı.

Premier Lig'de bu sezon 15 maçta 19 puan toplayan Brentford, 10. sırada bulunuyor.


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