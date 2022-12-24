Brentford, teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Danimarkalı çalıştırıcı Thomas Frank'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesi uzatıldı. Brentford Kulübü, 49 yaşındaki teknik direktörün yeni kontratının 2027'ye kadar süreceğini duyurdu.
Thomas Frank is third on our all-time wins list ... we look back at some of his most memorable ?— Brentford FC (@BrentfordFC) December 24, 2022
Which win under Thomas have you enjoyed the most?#BrentfordFC
Ekim 2018'den bu yana takımın başında bulunan Frank, 2020-21 sezonunda Brentford'u Premier Lig'e çıkarmıştı.
Premier Lig'de bu sezon 15 maçta 19 puan toplayan Brentford, 10. sırada bulunuyor.
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