Brentford, teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesi uzatıldı. Brentford Kulübü, 49 yaşındaki teknik direktörün yeni kontratının 2027'ye kadar süreceğini duyurdu.

