Çağlarsız Leicester ilk galibiyetini aldı
Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, sahasında Nottingham Forest'ı 4-0 yendi ve sezonun ilk galibiyetini aldı.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, sahasında ligin yeni ekiplerinden Nottingham Forest'ı ağırladı.
King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 4-0 kazanarak bu sezon hasretle beklediği ilk galibiyetini aldı.
Maçta kontrolü ilk dakikadan itibaren elinde tutan Leicester, 25'te Maddison, 27'de Barnes ve 35'te bir kez daha Maddison'la farkı bir anda üçe çıkararak ilk yarıyı tamamladı.
Nottingham ikinci yarıda üst üste oyuncu değişiklikleriyle dengeyi getirmeye çalışsa da 73. dakikada Daka son sözü söyledi ve Leicester 3 puanı almayı başardı.
Leicester City böylelikle 4 puana yükseldi ve sezonun ilk galibiyetini almayı başardı. Nottingham Forest ise puanda kaldı.
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