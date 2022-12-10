Caner Erkin haber yolladı! 'Boş sözleşmeyi imzalarım'

10 Aralık 2022 Cumartesi, 09:41

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımı merak ediliyor.

Caner Erkin, 6 Eylül 2021'de Fenerbahçe 'den ayrılarak Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. Aradan geçen yaklaşık 1.5 sezonluk macera sonrasında ise Fatih Karagümrük, 4 Aralık 2022'de Caner Erkin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'A HABER YOLLADI

Tecrübeli oyuncunun kariyerine yine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor. Takvim'in haberine göre; Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Beşiktaş'a gelmek için haber gönderdi. Yıldız oyuncunun tekrar Beşiktaş forması giymek için çok istekli olduğu öğrenildi.

"BOŞ SÖZLEŞMEYİ İMZALARIM"

34 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılara haber göndererek, "Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için fedakarlık yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye imza atarım. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Fatih Karagümrük ile 2021-22 sezonunda toplam 31 maça çıkan Caner Erkin, 1 gol atmayı başarırken 4 de asist katkısı sağlamıştı. Tecrübeli oyuncu; 5 sarı, 1 de kırmızı kart görmüştü.

34 yaşındaki oyuncu, 12 Süper Lig maçında 6 asist yaparak ligde bu alanda zirvede yer alıyor.