Caner Erkin haber yolladı! 'Boş sözleşmeyi imzalarım'
Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin'in yeni durağı merak ediliyor. Tecrübeli oyuncunun Süper Lig devine haber yolladığı iddia edilirken sözleşme detayları belli oldu.
Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımı merak ediliyor.
Caner Erkin, 6 Eylül 2021'de Fenerbahçe 'den ayrılarak Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. Aradan geçen yaklaşık 1.5 sezonluk macera sonrasında ise Fatih Karagümrük, 4 Aralık 2022'de Caner Erkin ile yolların ayrıldığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ'A HABER YOLLADI
Tecrübeli oyuncunun kariyerine yine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor. Takvim'in haberine göre; Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Beşiktaş'a gelmek için haber gönderdi. Yıldız oyuncunun tekrar Beşiktaş forması giymek için çok istekli olduğu öğrenildi.
"BOŞ SÖZLEŞMEYİ İMZALARIM"
34 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılara haber göndererek, "Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için fedakarlık yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye imza atarım. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
Fatih Karagümrük ile 2021-22 sezonunda toplam 31 maça çıkan Caner Erkin, 1 gol atmayı başarırken 4 de asist katkısı sağlamıştı. Tecrübeli oyuncu; 5 sarı, 1 de kırmızı kart görmüştü.
34 yaşındaki oyuncu, 12 Süper Lig maçında 6 asist yaparak ligde bu alanda zirvede yer alıyor.
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