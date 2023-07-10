Carlo Ancelotti, Real Madrid ile yolları ayırıyor!
Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ayrılığı gündeme geldi. İtalyan teknik adamın olası ayrılığının ardından ise Madrid ekibi için en güç adayın Zinedine Zidane olduğu belirtildi.
2022 Dünya Kupası'nın ardından Tite'yle yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nda yeni teknik direktör arayışları sürüyor.
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, geçtiğimiz aylarda Reuters'e verdiği demeçte, Brezilya'da birçok taraftarın milli takımın başında Carlo Ancelotti'yi görmek istediğini belirterek, "Ancelotti sadece oyuncuların değil, taraftarların da favorisi konumunda. Brezilya'da gittiğim her yerde, her stadyumda taraftarla onu bana soruyor. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
"KARARI KULÜP VERECEK"
Carlo Ancelotti ise daha önce yaptığı açıklamalarda transfer söylentilerine ilişkin, "Ömrümün sonuna kadar burada kalmak isterim, bunu defalarca söyledim. Ama benim söylememle olacak bir iş değil. Kararı kulüp yönetimi verecek" şeklinde konuşmuştu.
İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre, İtalyan teknik adam, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kabul etti. Haberde, Ancelotti'nin, 2024 Copa America öncesinde koltuğu devralacağı öne sürüldü.
LİSTEDE 4 İSİM VAR
Real Madrid ise Carlo Ancelotti'nin olası ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlarken dört kişilik liste belirledi.
İddialara göre, Zinedine Zidane, Ancelotti'nin yerine teknik direktörlük koltuğunu devralmak için en güçlü aday olarak gösterilirken Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa ve Raul'un da Real Madrid'in düşündüğü isimler arasında olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in önümüzdeki sezon Zinedine Zidane ile çalışma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.
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