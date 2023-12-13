Celtic - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:09
Celtic - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.

Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, sahasında Arne Slot'nin ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

CELTIC - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CELTIC - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lazio'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Feyenoord ise evinde Atletico Madrid'e 3-1 mağlup olmuştu.


Celtic feyenoord Şampiyonlar Ligi

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