Celtic - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.
Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, sahasında Arne Slot'nin ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
CELTIC - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CELTIC - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lazio'ya 2-0 mağlup olmuştu.
Feyenoord ise evinde Atletico Madrid'e 3-1 mağlup olmuştu.
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